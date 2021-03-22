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Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

22.03.2021 - 10:18 | | AA
Borsa İstanbul'da işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

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