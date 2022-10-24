Borsa İstanbul’da tarihi rekor

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Güne yüzde 0.81 oranında yükselişle 3966 puandan başlayan endeks tüm zamanların en yüksek açılış rekorunu kırmıştı.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,29’luk değer kazandı.

Gün ortasının ardından endeks 4008 puanı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

SANAYİ ENDEKSİ DE REKOR KIRDI

Gün içerisinde bankacılık endeksi en yüksek 3999 puan seviyesini görürken, sanayi endeksi 6373 puana kadar çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Özellikle sanayi endeksinde gerçekleşen güçlü alımlar BIST 100 endeksini yukarı yönde destekliyor.

BIST 100 endeksi günü 4 bin puan seviyesinin hemen altında kapattı.