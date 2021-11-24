Borsa İstanbul'dan rekor

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.