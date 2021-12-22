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Borsa İstanbul'dan yeni yukarı adım kararı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, BIST 50 hisselerinde bugün de yukarı adım kuralını uygulama kararı alındığı bildirildi.

22.12.2021 - 08:49 |
Borsa İstanbul'dan yeni yukarı adım kararı

Borsa İstanbul sert düşüşler nedeniyle tedbirlerine devam ediyor. BIST yönetimi, BIST 50 hissesinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını bugün de uygulamaya alacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

"BIST 50 Endeksinde yer alan paylara 20/12/2021 ve 21/12/2021 tarihli seanslarda getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 22/12/2021 tarihli seansta da uygulanmasına karar verilmiştir.

Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir." 

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