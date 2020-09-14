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14.09.2020 - 10:36 | | AA

Borsa Italiana için satın alma teklifi verildi

Amsterdam, Brüksel, Dublin, Lizbon, Oslo ve Paris borsaların sahibi Euronext, Borsa Italiana SpA’yı 2 İtalyan bankasıyla beraber satın almak için “bağlayıcı olmayan” teklif verdi.

Borsa Italiana için satın alma teklifi verildi
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Euronext yapılan açıklamada, London Stock Exchange Group’un (LSEG) sahibi olduğu Borsa Italiana SpA’yı satın almak için “bağlayıcı olmayan" teklif verildiği belirtildi.

Satın alma teklifinin, İtalyan kamu bankası Cassa Depositi e Prestiti Equity ve Intesa Sanpaolo SpA ile beraber yapıldığı belirtilen açıklamada, teklifin finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse da cuma günü yaptığı açıklamada, Borsa Italiana SpA’yı satın almak için teklif verdiğini belirtmişti.

London Stock Exchange Group’un (LSEG) sahibi olduğu Borsa Italiana SpA, İtalya’da stratejik bir varlık olarak görülüyor. Milano merkezli şirkete 3,5 milyar avro ile 4 milyar avro arasında bir değer biçiliyor.

LSEG'in veri sağlayıcısı Refinitiv'i 27 milyar dolara devralmasına yönelik AB rekabet otoritesinden izin alabilmesi için Borsa Italiana SpA’nın en azından bir kısmını satması gerekiyor.

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