Borsa Nedir, Nasıl Yapılır? Borsaya Nasıl Girilir, Nasıl Oynanır?

Satıp alınabilecek ürünlere göre toplamda 4 çeşit borsa vardır: Menkul Kıymetler Borası, Altın ve Kıymetli Maden Borsası, Seçmeli İşlem Borsası ve Vadeli İşlem Borsası. Seçmeli İşlem Borsası, ''Opsiyon Borsaları'' adıyla da bilinir. Bununla birlikte başta ''gemicilik borsası'' olmak üzere menkul kıymetler borsasında aynı kurallara sahip birçok piyasa türü bulunmaktadır.



Borsa Nedir?



Borsa, ''enstrüman'' adı verilen çeşitli yatırım araçlarının satışa çıkarıldığı bir tür ticarettir. Vadeli işlem borsalarında tahvil ve döviz dışında hisse senetleri ve kıymetli madenler üzerinden de işlem yapmak mümkündür. Menkul kıymetler borsası ise kendi içerisinde ''birincil piyasa'' ve ''ikincil piyasa'' olarak ikiye ayrılır. Birincil piyasada sadece ihracat yapılırken, ikincil piyasada hisse senetleri alınıp satılır. Altın ihraç ya da ithal etmek isteyenler ise Altın ve Kıymetli Madenler Borsasına girebilir.



Not: Dünyanın en büyük borsası olan NYC Menkul Kıymetler Borsası, Amerika Birleşik Devletlerin New York eyaletinde yer almaktadır.



Borsa Nasıl Yapılır?



Günümüzde borsada işlemci olmak isteyen kişilere birçok seçenek sunuluyor. İlk defa borsada oynayacaklar deneme hesabı açarak tecrübe kazanabilir. Deneme hesabı açmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz demolarda minimum ve maksimum yatırım tutarları farklılık gösterebilir. Deneme hesabı açtıktan sonra ilk yatırım hisse senedi alınarak yapılır.



Borsaya Nasıl Girilir?



1- Borsaya girmeden önce, borsa hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır. Bunun için daha önce borsada oynamış kişilerin tecrübesinden faydalanılabilir.



2- Hangi borsaya girileceği ve hangi sözleşmelere ya da ürünlere yatırım yapılacağına karar verilmelidir.



3- İnternette ücretsiz olarak indirilebilen birçok borsa oyunu bulunuyor. Akıllı telefonlarla uyumlu olan borsa uygulamaları indirip bu alanda deneyim kazanmak da mümkün.



4- Günümüzde borsa aracılık hizmeti veren birçok şirket bulunmaktadır. Bu şirketler arasından en ucuz ve güvenilir olan bir tanesi seçilmelidir. Piyasada ''legal'' olmayan birçok aracı firma bulunuyor. Bu şirketler çok daha uygun fiyata aracılık hizmeti verse de yasal olmadıkları için tercih edilmemelidir.



5- Borsaya girmek için atılması gereken bir sonraki adım yatırım hesabı açmaktır.



6- Yatırım hesabı açtıktan sonra hangi ürüne ya da hisseye yatırım yapılacağına karar verilmelidir.



Borsa Nasıl Oynanır?



Borsada düşük fiyatla satın alınmış olan hisse senetlerini ve çeşitli ürünleri daha yüksek fiyata satmaktır. İşlemciler satın alınmak istedikleri enstrümanları ve hisse senetlerini borsaya iletir. Bu noktada önemli olan hangi enstrümanların değer kazanacağını tahmin ettir. Satın alındıktan sonra değer kazanan hisse senetleri çok daha yüksek fiyatlara satılabilir.