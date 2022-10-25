Borsa rekor tazeledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü ve 4.011,08 puana çıktı.
25.10.2022 - 14:45 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,41 artışla 3.993,88 puandan başladı. BIST 100 endeksi günün ilk yarısında ise gördüğü en yüksek seviyeyi 4.011,08 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan, yüzde 0,53 değer kazanarak 3.998,54 puana çıktı.
Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,48, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
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