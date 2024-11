Borsa ve altında sert hareket sonrası yatırımcılar tetikte!

Geçen hafta perşembe günü TCMB’nin faiz kararı sonrası piyasalara verdiği mesajların ardından borsada sert çıkış yaşandı. Uzun bir süredir düşüş trendinde olan BIST 100 endeksinde hızlı yükselişler görüldü. Yaşanan fiyatlamaların ardından yatırımcılar ‘borsada trend yukarı mı döndü?’ sorusunun cevabını arıyor.

Borsanın yanı sıra altında da sert hareketler yaşanıyor. Donald Trump’ın başkanlık yarışını kazanmasının ardından hızla düşüşe geçen altın fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirmişti. Pazartesi günü gram altın fiyatı 3 bin lira seviyesini aşarak 3 haftanın zirvesini test ettikten sonra geriledi. Zirve seviyeyi test eden gram altın pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde kayıp göstermişti.

Peki altın fiyatlarında sert düşüşün nedeni ne? Yatırımcı düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirmeli mi? Gram altında 2900’lü seviyelere dönülmesinin ardından yeni beklentiler neler? Borsada yükseliş sürer mi?

ALTINDA SERT DÜZELMENİN NEDENİ BELLİ OLDU

Faiz indirimlerinin yaklaştığı bu süreçte piyasalara dair tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın fiyatlarındaki sert geri çekilmenin ana sebebi İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin çok yakın olduğuna dair ABD’den gelen açıklamalar ve İsrail Kabinesi’nin buna hazır olduğuna dair bilgilerdir. Jeopolitik riskler azaldığı için bu gelişmelere göre ateşkes imzalanırsa ve bölgede barış söz konusu olursa bu altında aşağı yönlü harekete sebep olabilir.

GRAM ALTIN İÇİN HEDEF DEĞİŞTİ! BU SEVİYEYE KADAR KAYMA OLABİLİR

Ons altında İsrail-Lübnan ateşkesinin etkisinin yansımasıyla düşen fiyatlar gram altına da yansıyor. Gram altında da 2.855 TL seviyelerine kadar bir kayma olabilir. Azalan her jeopolitik riskin altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini unutmamakta fayda var.

YATIRIMCI MERAK EDİYOR: GRAM ALTINDA HANGİ SEVİYELER ALIM FIRSATI OLABİLİR?

2800 TL altı alım için daha güvenli görünmektedir. Özellikle 2760 TL civarında bulunan destek önemli olduğundan teknik olarak alım bu seviyelerden yapılabilir gibi görünmektedir.

BORSA İÇİN BANT ARALIĞI VERİLDİ: SON DERECE ÖNEMLİ

Borsada 9.800-10.000 puan aralığında bulunan direnç seviyesi son derece önemlidir. Jeopolitik risklerin azalması yukarı yönlü hareketleri desteklerken, Donald Trump’ın izleyeceği korumacı politikanın global etkileri de son derece önemli. Uygulanacak gümrük duvarları ile global ticarette ciddi sıkıntılar oluşabilir, ABD enflasyonunda düşüş aksayabilir. Bu durum riskleri artırmaktadır. Direnç seviyesine çok yakın olduğumuzdan maliyetlenirken dikkatli olmayı gerektirmektedir.

RAKAM VERİLDİ: ‘FAİZ İNDİRİMİ OLURSA BORSA DİRENCİ KIRABİLİR’

Son zamanlarda bazı kurumlar Aralık ayında 250 baz puan indirimi konuşmaktadır. Merkez Bankası bunun için aylık enflasyon rakamına bakacaktır. Yüzde 2 ve altında bir enflasyonla bu indirim söz konusu olabilir. 3'e yakın olduğu sürece indirim zor görünüyor. Ancak faiz indirimi olursa borsa 10.000 direncini kırmayı deneyebilir.

‘HER AN YENİ HABERLER DUYABİLİRİZ’

Faiz indirimi hedefiyle pozisyon artırmak mümkün ancak faiz artırımının gelmemesi durumunda pozisyonu hemen gözden geçirmekte fayda var. Özellikle büyüme verileri moralleri bozabilir. Dikkatli olunmasında fayda var. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı da farklı boyutlara evriliyor ve NATO da hareketlenme var. Bu durum bile yakından takip edilmesi gereken bir durumdur. Her an yeni haberler duyabiliriz. Her haberin piyasalarda pozisyon değişikliklerine yol açabileceği unutulmamalıdır. Sıcak para anlık hareket edebilen paradır.”