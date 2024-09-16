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Borsa yatay açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,01 yükselişle 9.686,89 puandan başladı.

16.09.2024 - 10:01 | | AA
Borsa yatay açıldı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,40 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.686,89 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,68 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,63 ile madencilik oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kazancıyla 9.685,49 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç, 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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