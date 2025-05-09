Borsa yatay açıldı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puandan tamamladı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,02 artışla 9.280,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,19 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar bugün başlayacak ve hafta sonu devam edecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.150 ve 9.050 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.