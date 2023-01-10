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Borsa yatay seyirle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,05 azalışla 5168 puandan başladı.

10.01.2023 - 10:10 | | UZMANPARA
Borsa yatay seyirle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci gününe yüzde 0,05 azalışla 5168 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.09 itibarıyla yüzde 1.53 oranında düşüşle 5093 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.26 oranında azalışla 4455 puan, sanayi endeksi yüzde 1.59 oranında düşüşle 8193 puan seviyesinden işlem görüyor.

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