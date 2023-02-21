Borsa yatay seyirle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.03 oranında artışla 5150 puandan başladı.
21.02.2023 - 10:09 |
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.03 oranında artışla 5150 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.08 itibarıyla yüzde 0.33 oranında yükselişle 5165 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.20 oranında düşüşle 4115 puan, sanayi endeksi yüzde 1.25 oranında yükselişle 8904 puandan işlem görüyor.
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