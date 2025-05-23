Borsa yeni güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 9.475,21 puandan tamamladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.461,18 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,02 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,35 ile spor oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, bu durum küresel piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmasının ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nu önemsediğini vurgulayarak, "Bu noktada adım atıp, Kredi Garanti Fonu'ndan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz." dedi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, bakanlıkça devreye alınacak yeni destek paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 17,5 milyar lirası işletme, 7,5 milyar lirası yatırım harcamalarında kullanılmak üzere toplam 25 milyar lira kefalet sağlanacak.

Bakanlık, imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunacak. Protokol aşaması tamamlanan destek paketinin kısa süre içinde kullanıma açılması planlanıyor.

Analistler, söz konusu gelişmeye yönelik atılacak adımların ve konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi. Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışlarının takip edileceğini ifade eden analisteler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek, 9.600 ve 9.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.