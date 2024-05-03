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Uzmanpara Borsada yeni rekor
Haberler Uzmanpara Borsada yeni rekor

Borsada yeni rekor

Borsa güne yüzde 0,28 yükselerek 10.237,02 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışın ardından endeks tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

03.05.2024 - 10:39 |
Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,28 yükselerek 10.237,02 puanla rekor seviyeden başladı.

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Açılışın ardından endeks 10286 puan ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda endeks 10250 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.28 oranında yükselişle 13400 puan, sanayi endeksi yüzde 0.18 oranında artışla 15012 puan seviyesinde hareket ediyor.

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