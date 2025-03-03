Borsa yeniden 10 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı. Endeks öğleye doğru 10.000 puan olan kritik eşiği aştı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,31 puan ve yüzde 0,92 artışla 9.748,03 puana çıktı. Açılışın ardından endeks öğleye doğru 10.000 puan seviyesinin üzerini gördü.
Şu sıralarda BIST 100 endeksi yüzde 3.63 oranında artışla 10.007 puan seviyesinden işlem görüyor.
BANKA HİSSELERİNDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ
Bankacılık endeksi yüzde 8.34 oranında artışla 16.417 puan, sanayi endeksi yüzde 1.25 oranında yükselişle 12.293 puan seviyesinde hareket ediyor.
BORSA CUMA GÜNÜ GERİLEMİŞTİ
Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.658,72 puandan tamamladı.
Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.