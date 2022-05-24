Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.47 oranında artışla 2392 puandan başladı.
24.05.2022 - 10:24 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.47 oranında yükselişle 2392 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.23 itibarıyla endeks yüzde 0.27 oranında artışla 2387 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.08 oranında yükselişle 2017 puan, sanayi endeksi yüzde 0.27 oranında artışla 4151 puandan işlem görüyor.