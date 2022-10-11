Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.29 oranında artışla 3592 puandan başladı.
11.10.2022 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.29 oranında artışla 3592 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.13 itibarıyla endeks yüzde 0.10 oranında azalışla 3577 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.69 oranında yükselişle 3291 puan, sanayi endeksi yüzde 0.40 oranında azalışla 5767 puandan işlem görüyor.