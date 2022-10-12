Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.42 oranında yükselişle 3586 puandan başladı.
12.10.2022 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.42 oranında artışla 3586 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.10 oranında yükselişle 3575 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.66 oranında düşüşle 3312 puan, sanayi endeksi yüzde 0.60 oranında yükselişle 5803 puan seviyesinde hareket ediyor.
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