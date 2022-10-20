Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 oranında artışla 3892 puandan başladı.
20.10.2022 - 10:15 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.31 oranında artışla 3892 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.15 itibarıyla yüzde 0.11 oranında yükselişle 3884 puan seviyesinde hareket ediyor.
Sanayi endeksi yüzde 0.23 oranında yükselişle 6061 puan, bankacılık endeksi yüzde 0.87 oranında düşüşle 3930 puan seviyesinden işlem görüyor.
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