Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.58 oranında artışla 3997 puandan başladı.
26.10.2022 - 10:13 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.58 oranında yükselişle 3997 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.14 itibarıyla yüzde 0.73 oranında yükselişle 4003 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 1.30 oranında yükselişle 3965 puan, sanayi endeksi yüzde 0.58 oranında artışla 6321 puan seviyesinde hareket ediyor.
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