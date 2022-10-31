Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0.62 oranında artışla 3902 puandan başladı.
31.10.2022 - 10:11 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.62 oranında artışla 3902 puandan başladı. Açılışın ardından endeks saat 10.12 itibarıyla yüzde 0.57 oranında artışla 3900 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.62 oranında düşüşle 3665 puan, sanayi endeksi yüzde 0.83 oranında yükselişle 6366 puan seviyesinde hareket ediyor.
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