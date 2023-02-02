Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.14 oranında artışla 4720 puandan başladı.
02.02.2023 - 10:12 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.14 oranında artışla 4720 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.10 itibarıyla endeks yüzde 1.15 oranında yükselişle 4764 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.82 oranında yükselişle 3896 puan, sanayi endeksi yüzde 0.59 oranında artışla 7795 puan seviyesinden işlem görüyor.
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