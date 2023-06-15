Borsa yükselişle açıldı
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.69 oranında artışla 5397 puandan başladı.
15.06.2023 - 10:17 | | UZMANPARA
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.69 oranında artışla 5397 puandan başladı. Açılışın ardından saat 10.16 itibarıyla endeks yüzde 1.34 oranında yükselişle 5433 puandan işlem görüyor.
Bankacılık endeksi yüzde 2.33 oranında artışla 5018 puan, sanayi endeksi yüzde 1.38 oranında yükselişle 8637 puan seviyesinde hareket ediyor.