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Uzmanpara Borsa yükselişle açıldı
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Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı.

24.06.2024 - 09:56 | | UZMANPARA
Borsa yükselişle açıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.19 oranında yükselişle 10791 puan seviyesinden başladı. 

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 0.22 oranında artışla 10794 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.84 oranında artışla 15695 puan, sanayi endeksi yüzde 0.37 oranında düşüşle 14420 puan seviyesinden işlem görüyor. 

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