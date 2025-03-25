Borsada yükseliş sürüyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puana çıktı.

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Açılışın ardından endeks şu sıralarda yüzde 3.83 oranında yükselişle 9656 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 5.38 oranında artışla 13260 puan, sanayi endeksi yüzde 2.80 oranında yükselişle 12484 puan seviyesinde hareket ediyor.

BORSA DÜN DE YÜKSELDİ

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumunun etkilerine yönelik belirsizliklerin yanı sıra enflasyon ve resesyon ikilemi de ekonomilerin ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.