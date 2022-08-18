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Borsada 3 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi bugün 3 bin puan olan kritik eşiğin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

18.08.2022 - 16:04 | | UZMANPARA
Borsada 3 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son günlerde gösterdiği performans ile rekor üstüne rekor kırıyor. Endeks bugün 3 bin 30 puana ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıktı.

Son dönemde özellikle banka hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle birlikte endeks tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bankacılık endeksi bugün 2 bin 954 puanı gördü.

Sanayi hisselerini içeren endeks ise bugün 4 bin 895 puanı görerek zirveye çıktı.

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