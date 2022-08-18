Borsada 3 bin puan aşıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi son günlerde gösterdiği performans ile rekor üstüne rekor kırıyor. Endeks bugün 3 bin 30 puana ulaşarak tüm zamanların zirvesine çıktı.

Son dönemde özellikle banka hisselerine gelen güçlü alımların etkisiyle birlikte endeks tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bankacılık endeksi bugün 2 bin 954 puanı gördü.

Sanayi hisselerini içeren endeks ise bugün 4 bin 895 puanı görerek zirveye çıktı.