Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkardı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

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Peki faiz artışı ve Merkez Bankası’nın attığı yeni adımlar sonrasında borsada yön ne olur? Geçen hafta faiz kararı öncesi borsada düşüşler dikkat çekmişti. İlerleyen süreçte olası geri çekilmeler bir alım fırsatı mı? Borsada yeni hedefler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Uzmanpara’ya açıkladı. Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

FAİZ KARARI SONRASI YÖN NE OLUR?

“Piyasa bir belirsizliği daha ortadan kaldırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ile birlikte Hem ABD Merkez Bankası (Fed), hem Japonya hem İngiltere Merkez Bankası’nı takip ettik. Bununla beraber Borsa İstanbul 7600’lerden gelen tepki ile birlikte yine yükselişi 8050 puanın üzerine atarak destekliyor.

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‘PAZARTESİ KAPANIŞ ÖNEMLİ OLACAK’

Pazartesi kapanış önemli olacak. Özellikle Türkiye’nin pozitif yönde ayrışma ihtimali diğer piyasalara göre daha fazla. Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirme hamlesi, KKM’den normal mevduata geçiş sürecinde dövize yönelişin çok fazla olmaması yatırımcı tercihini borsa tarafında kullanması endekse güç veriyor.

PİYASALAR KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı’nda Kabine toplanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem ekonomik adımları hem de yeni projeksiyonları açıklama ihtimali piyasanın yönünü belirleyecek gibi gözüküyor.

Piyasa bunu bekliyor. Genel anlamda teknik açıdan baktığımızda endekste 8 bin puanın altına sarkma durumunda 7600’lerden destek bulması yükseliş trendinde bir düzeltme hareketi olarak algılandı.

‘BIST 100 İÇİN POZİTİF KATKI SAĞLIYOR’

Bununla beraber Türkiye’nin not ve görünümü noktasında yapılan açıklamalar da halihazırda dolar bazında iskontolu olan BIST 100 için pozitif katkı sağlıyor.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI MI?

Evet, geri çekilmeler alım fırsatıdır. 7070 desteği kırılmadığı sürece yükseliş trendi geri çekilmelerle birlikte devam eder. Burada yön gösterici olan bankalar ve holdinglerin seyri olacak.

HANGİ SEKTÖRLERDE GETİRİ YÜKSEK?

BIST 100’e en çok destek bu haftanın ilk işlem gününde çimentolar tarafında görülüyor. Taş, toprak sektörü yüzde 6’ya varan yükselişle güne başladı. Bunu teknoloji, bilişim ve sanayi endeksi destekliyor.

Ağırlıklı olarak yükselenlere baktığımızda daha çok bu sektörleri görüyoruz. Buna ek olarak da üçüncü çeyrek bilançosunun daha iyi gelebileceği beklentisi yüksek olan sigortacılık sektörü ve beraberinde de enerji sektörü hisselerinin önemli performans sergilemeye devam ettiklerini görüyoruz.

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BORSADA YENİ HEDEFLER NELER?

Burada 8150’nin üzerindeki her kapanış 8308-8500 hareketini beraberinde getirir. Endeks birkaç kez deneyip geçemediği 8403 direncini test etme potansiyeline sahip.

TCMB’NİN YENİ KKM KARARI BORSAYI NASIL ETKİLER?

Şu an için pozitif etkiliyor gibi gözüküyor. KKM’den çözülen para mevduata geçiyor ama diğer bölümü ise gerek halka arzlar gerek Türkiye’nin not ve görünümündeki iyileşme beklentileri, ticari ilişkilerdeki gelişmeler özellikle ABD’deki yatırımcılarla buluşmalar, Dünya Bankası’ndan gelecek krediler gibi hususlar borsada yeni bir hikaye oluşturuyor.”