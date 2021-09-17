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Borsa'da endeks değişiklikleri açıklandı

Borsa İstanbul, 1 Ekim-31 Aralık 2021 tarihinde geçerli olacak pay endekslerindeki değişiklikleri açıkladı.

17.09.2021 - 07:40 |
Borsa'da endeks değişiklikleri açıklandı

KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre BIST 100 endeksine dahil edilecek paylar Anadolu Grubu Holding, Akçansa, ARD Bilişim Teknolojileri, Aydem Enerji, Aygaz, Biotrend, Çan2 Termik, Halk GMYO, İskenderun Demir Çelik, İzmir Demir Çelik, Mavi Giyim, Qua Granite, Sarkuysan, Tümosan, Turk İlaç, Yataş ve Ziraat GMYO oldu.

BIST 100 şirketinden çıkacak paylar ise Afyon Çimento, Borusan Mannesmann, Borusan Yatırım, Çemaş Döküm, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Gübre, Fenerbahçe, Galatasaray, Hedef Girişim, İhlas Holding, İhlas Gayrimenkul, İpek Doğal Enerji, Jantsa, Konya Çimento, Net Holding, Nuh Çimento ve RTA Laboratuvarları olarak açıklandı. Çelebi, Galata Wind Enerji ve Karel Elektronik ise BIST 100 için yedek paylar olarak sıralandı.

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