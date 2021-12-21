Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsada işlemler geçici olarak durduruldu
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul A.Ş.’den yapılan açıklamada endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

21.12.2021 - 13:00 | | İHA
Borsada işlemler geçici olarak durduruldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Saat 11:56:08 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama, 12:21:08'de eşleştirme yapılacak ve 12:26:08'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 12:16:08'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 12:26:08'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 12:26:08'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. Birincil piyasa seansı 15:00'te bitirilecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endeksleri'ne dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 12:26:08'de yeniden başlayacaktır.''

Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Türkiye sarsılmıştı! Pitbull dehşetinde yeni gelişme!
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı: Bu mücadeleyi kendi aşınızla vereceksiniz
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
S-400'ün üreticisi, geliştirdiği otomobilin ilk görüntülerini paylaştı
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Merkez Bankası yeni talimatı yayımladı!
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Putin'den gizemli açıklama! 'Eski bir ABD Başkanı' dedi isim vermedi...
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Sanat dünyasının acı kaybı! Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Ilıcalı yeni teknik direktörünü buldu! Sergen Yalçın derken büyük sürpriz
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
Marketlerde fiyatlar ne zaman inecek? Açıkladı: Türkiye'de var...
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
6.2'lik depremi bildi! Telefonlara uyarı mesajı geldi
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Dikkat çeken TURKOVAC yorumu: 13 basamak, 400 laboratuvar
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Yusuf Yazıcı transfer görüşmesi için geldi
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Ahu Sungur: Asla olmaz' dedim, altı ay sonra evlendik!
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Üç kardeşinin canını aldı! Sadiye yaşamak istiyor...
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni'den çirkin yoruma cevap!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Sigortacılıkta yeni dönem başladı!
Son dakika: Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi

Son dakika: Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi

İstanbul'da dehşet anları! İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti

İstanbul'da dehşet anları! İETT otobüsü şoförü yolcuya bıçak çekti