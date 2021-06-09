Borsada İtalyan kulüpleri yatırımcısını sevindirdi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünden SS Lazio, Juventus, Borussia Dortmund mayıs ayında hisse senedi piyasalarında kazandırırken, Olympique Lyonnais, AFC Ajax, SL Benfica ve Manchester United kaybettirdi.

Bu dönemde, İtalyan ekipleri SS Lazio'nun hisseleri yüzde 5, Juventus'un hisseleri de yüzde 4,2 değer kazanırken, Alman ekibi Borussia Dortmund da yatırımcısına yüzde 3,6 kazandırdı.

SS Lazio, nisan ayında yatırımcısına kaybettirmişti. SS Lazio, Serie-A'yı zirvenin gerisinde tamamlamasına karşın mayıs ayında hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kazandırdı.

Nisan ayında yatırımcısına kaybettiren Juventus, mayıs ayında kayıplarını telafi etti. Analistler, Bundesliga'yı üçüncü sırada tamamlayan Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandığını belirterek, kulübün hisse yeşil sahalardaki performansını hisse senedi piyasalarında da sürdürdüğünü ifade etti.

Bu dönemde, yatırımcısına Olympique Lyon ve AFC Ajax yüzde 2,2, SL Benfica yüzde 4,8, Manchester United yüzde 11,8 kaybettirdi.

Olympique Lyon ve SL Benfica şampiyonluk yarışında geride kaldı. AFC Ajax ise sezonu şampiyon olarak tamamlamasına karşın yeşil sahalardaki başarısını hisse senedi piyasalarına yansıtamadı.

Analistler, UEFA Avrupa Ligi final maçında Villarreal'e karşı kaybeden, İngiltere Premier Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşamayan Manchester United'ın yatırımcısını da üzdüğünü kaydetti.

Yılbaşına göre performansta en çok SL Benfica yatırımcısını sevindirdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yılbaşına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 4 tanesi kazandırırken, 3 tanesi kaybettirdi.

Bu dönemde, yatırımcısına SL Benfica yüzde 12, Borussia Dortmund yüzde 11, SS Lazio yüzde 7, Olympique Lyon yüzde 2,3 kazandırırken, AFC Ajax yüzde 5, Juventus yüzde 6,4, Manchester United yüzde 6,6 kaybettirdi.

Analistler, Manchester United'ın hisse senedi piyasalarında bu dönemde de başarısız bir performans sergilediğini belirterek, mart ayında Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin kulüpteki hisselerinden 96 milyon dolarlık bölümünü sattığına dair haberlerin yıl genelinde hisse performansını etkilediğini söyledi.