Borsada Momentum Nedir? Momentum İndikatörü Nasıl Kullanılır?

Momentum İndikatörü, belirlenen periyot içinde fiyatlarda görülen değişimin yüzde olarak değişimini gösterir.



Borsada Momentum Nedir?



Borsada sıkça kullanılan momentum, trendlerin hızını ve gücünü en basit şekilde yansıtan göstergedir. Örnek verecek olursak, 20 periyotluk momentumun son değeri, günlük grafikte şu anki fiyatı 20 gün önceki kapanış fiyatına göre nerde bulunduğunu gösterir. Kısacası momentum, belirli gün içinde fiyat değişimini ortaya koyan bir göstergedir. Bugünkü fiyatın 100 katsayısı ile çarpımı ve daha sonra belirlenen gün sayısı ile önceki kapanışa bölünmesi ile elde edilir. Grafik okuyan bir kişi, grafiği farklı şekillerde yorumlayabilir. Fakat matematikten yararlanarak hazırlanan Momentum İndikatörü kullanarak disiplinli bir şekilde trendlerin gücü ve hızı tespit edilir.



Momentum İndikatörü Nasıl Kullanılır?



Momentum İndikatörünün, 100 eksenini aşağıdan yukarı doğru kesmesi, yükseliş sinyali olarak yorumlanır. Momentumun 120’ye ulaşması ise aşırı alım şeklinde yorumlanır. 80 seviyesi ise, aşırı satış anlamına gelir. Momentum İndikatöründe standart gün sayısı, 14 gün olarak kabul edilir. 14 günlük periyot, kısa vadeli analizler yapmaya yardımcı olur. Aynı zamanda momentum İndikatörünün esnek ve basit bir yapısı vardır. İstenirse daha uzun vadeli periyotlar sa seçilerek işlem yapılabilir.



Momentum Nedir?



Momentum, belirli bir zaman aralığında fiyat değişikliğinin gücünü ölçen ve gösteren teknik bir analizin göstergesidir. Döviz, hisse senedi, emtia paritelerinin piyasa içindeki dalgalanma hızını göstermesi için kullanılır. Bu indöktör, “Oscillators” başlığı altında bulunur. İndöktör, yatırımcılar tarafından çok sık kullanılır ve çok önem verilen konular arasında yer alır. Momentum, aynı zamanda MACD gibi diğer indöktörlerle kullanıldığı zaman efektif sonuçlar ortaya çıkarabilir. Fiyatlar artıyorsa her zaman bu momentumun arttığını göstermez. Aynı zamanda momentum göstergesini RSI (Relative Strength Index - Göreli Güç İndeksi) ile de gösterme şansı elde edebilir.



Momentum İndikatör Formülü Nedir?



Momentum İndikatör formülü, oluşan son fiyat ile “n” periyot, önceki fiyatın farkını gösterir. Örneğin, momentum periyodu 10 gün olarak seçilmiş ise, kapanış ile 10 gün önceki kapanış ile bugünkü 10 günlük kapanış farkı hesaplanır. Formülde de görüldüğü gibi, 10 gün önceki fiyat, bugünkünden düşükse momentum pozitif değer kazanır. İndöktör için de bir x periyodu belirlenir. Standart bir yatırım periyodu 14 gün olsa da yatırımcının stratejisine göre de bu gün değişiklik gösterir. Kapanış 1 olarak, güncel barın kapanış fiyatı belirlenir ve kapanış x olarak, x önceki kapanış fiyatını gösterir. Buna göre; Momentum = 100 x (“Kapanış 1” / “Kapanış X”) olarak hesaplanır. Bu sayede yatırımcılar, buradan elde edecekleri sonuçlara göre yatırımlarına yön verebilir.