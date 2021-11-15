Borsada ralli banka hisseleriyle devam ediyor

Ekim ayından bu yana alıcılı seyreden banka hisseleri, bugün Garanti BBVA'nın ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) açıklaması sonrası tarihi yükselişlerinden birini kaydetti.

BBVA'nın, Garanti BBVA hisseleri için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdiğini ve alım fiyatının, gerekli izinlerin alınması durumunda hisse başı 12,20 lira olacağını açıklamasıyla banka hisselerinin büyük çoğunluğu bugün yüzde 10'a yakın değer kazancıyla tavan fiyattan işlem görüyor.

Piyasalar açılmadan duyurulan gönüllü alım teklifi kararıyla Garanti BBVA hisseleri açılışta tavan olurken, güçlü alımlar diğer banka hisselerinde de etkisini gösterdi ve bankacılık endeksi yüzde 9,7 artış ile 19 Eylül 2013'ten bu yana en iyi günlük performansını kaydetti.

Bankacılık endeksi bu tarihi yükselişine paralel 1.615 puan ile Ocak 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, BIST 100 endeksini de tarihinde ilk kez 1.700 puanın üzerine taşıdı.

Bugünkü yükselişle birlikte banka hisselerinin ortalama getirisi yıllık bazda pozitif tarafa geçerken, banka hisselerinin son dönemdeki performansı göz dolduruyor.

Buna göre, borsada ekimin ilk haftasında başlayan ve halen devam eden rallide BIST 100 endeksi yaklaşık yüzde 24 getiri sağlarken, banka hisselerinin ortalama getirisi yüzde 34 oldu.

Buna karşın 1.615 puan civarında bulunan dolar bazlı bankacılık endeksinin 2013'deki zirvesinden (2.003 puan) yaklaşık yüzde 20 iskontolu olması dikkati çekiyor.

Analistler, genel anlamda Borsa İstanbul'daki ucuzluğun banka hisselerinde daha net görüldüğünü kaydederek, bankacılık endeksinin hala tarihi zirvesinden uzakta olduğunu, dolar bazında ise cari fiyatlarla 161 seviyelerindeki bankacılık endeksinin zirvesinin 1.200 puanda bulunduğunu hatırlattı.

"Bunu bir milat olarak kabul edebiliriz"

Vakıf Yatırım, Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi Direktörü Altan Aydın, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, BBVA'nın hamlesinin bir milat olduğunu dile getirdi.

BBVA'nın Garanti Bankası için ayırdığı 2,2 milyar euroluk tutarın büyüklüğüne dikkati çeken Aydın, bankanın verdiği fiyatın cuma kapanışının yüzde 15 yukarısına denk geldiğini belirtti.

Yabancı yatırımcıların bankalara ilgisinin ne durumda olduğunun bilinmediği bir dönemde BBVA'nın böyle bir açıklama yapmış olmasının diğer yabancı yatırımcılar nezdinde de çok kritik olduğunu kaydeden Aydın, "Bizim 12 aylık hedef fiyatlarımız yaklaşık yüzde 25-30 artış potansiyeline işaret ediyordu. Dolayısıyla bir yabancı ortağın cuma günkü kapanışın yüzde 15 üzerinde fiyatla pay alım teklifi yapıyor olması, bizim için potansiyellerin daha yukarıya gideceği anlamına gelir." şeklinde konuştu.

Aydın, piyasada yabancı ortağı olan diğer bankalar için de benzer beklentilerin doğmuş olabileceğini ifade ederek şunları aktardı:

"Ayrıca BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa'nın yaptığı açıklamalar da çok önemli. Başka sermaye seçeneklerinin de gündeme gelebileceğinden bahsediliyor. Risklerin fiyatlandığından bahsediyor ki çok önemli, çünkü hem doğrudan yatırımcı gözüyle yapılan bir açıklama hem de finansal yatırım çekilebileceğinin göstergesi. Bundan sonraki süreç için de beklenti oluşturabileceğini düşünebiliriz. Zaten bankalar defter değeri anlamında ciddi iskontoluydu, bunu zaten hep konuşuyorduk. Bahsedilen pay alım teklifinin fiyatı 12,20 lira. Bugünkü fiyata göre yüzde 5 daha üzerine işaret ediyor. Dolayısıyla yarın da yükseliş eğilimi devam edecektir."

"Yatırımcı algısı anlamında oldukça pozitif"

Aydın, hem BIST 100 endeksinin hem de Türk hisse senedi fiyatlarının uzun süredir özellikle dolar bazında ciddi düşük seviyelerde seyrettiğine değinerek, bunun yabancı yatırımcılar nezdinde de bir milat olarak düşünülebileceğini ifade etti.

Kısa vadede hızlı yükselişin ardından bir dalgalanma olabileceğini ama gelişmelerin, orta ve uzun vadede Borsa İstanbul'un çok ucuz ve potansiyelli göründüğünün net bir resmi olduğunu bildiren Aydın, "Zaten diğer şirketlerle ilgili de talep oluşuyor. Bankalar dışında holdingler de ortaklık yapıları nedeniyle direkt olarak etkilendiler ama onun dışında mali sektör dışı Havacılık ve demir-çelik gibi sektörlerde de talebin arttığını görüyoruz." sözlerini kullandı.

Aydın, BIST 100 endeksinde diğer şirketlerin de yüzde 3-3,5 oranında değer kazandığını belirterek, bundan sonraki hareket için hedeflerinin BIST 100 endeksinde yaklaşık 2.000 puana tekabül ettiğini söyleyen Aydın, bankalar için bu hedeflerin revize edilerek biraz daha artırılabileceğini kaydetti.

Aydın, yabancı yatırımcı ve borsaya uzak olan Türk yatırımcıların algısı açısından bu gelişmenin çok önemli olduğuna değinerek, "Finansal açıdan bakıldığında da ayrılan para ve teklifin boyutu psikolojik olarak da piyasayı destekleyecek." dedi.

BBVA'nın yurt dışında 11,5 milyar dolarlık bir varlık satışı yaptığını hatırlatan Aydın, kurumun elinde hala kullanabileceği fonların olduğunu, bu yüzden yetkililerin yaptığı "başka seçenekler de var" ifadesinin önemli olduğunu söyledi.

"Yabancı algısının pozitife döndüğünü söyleyebiliriz"

Işık Menkul Stratejisti Volkan Dükkancık da, geçen hafta Koç Holding'in Yapı Kredi'deki hisselerini UniCredit'ten alma opsiyonunu kullanmasının ardından bugün de BBVA'nın Garanti BBVA hamlesinin bankaların ana ortaklıklarının sektöre olan güvenlerini gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun piyasada karşılık bulduğunu kaydeden Dükkancık, "Özellikle BBVA'nın bu kararı tüm bankacılık sektöründeki fiyatlamaların tekrar gözden geçirilmesi yönünde piyasada bir kıvılcım oluşturmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Dükkancık, bankaların zaten son dönemde oldukça ucuz çarpanlarla işlem gördüklerini vurgulayarak, son bir kaç haftadır yabancı ilgisinin bankacılık sektöründe yoğunlaştığını gördüklerini söyledi.

Bu haberle birlikte yabancı algısının pozitife dönebileceğini söyleyen Dükkancık, şunları kaydetti:

"Garanti Bankası'na yönelik haberin bankalar için bir baz oluşturduğu, hem bankaları hem de endeksi yeni zirvelere taşıyacağını söyleyebiliriz. Endekste geldiğimiz seviyeler 1.700 puan üstü. Muhtemelen 1.640-1.650'ler üzerinde yeni bir taban oluşumuyla birlikte yıl sonuna kadar yeni zirveleri konuşmaya devam ediyor olacağız. Diğer taraftan bankaların bilançoları 3. çeyrekte iyi gelmişti. Özellikle kredi mevduat oranının bankalar lehine gelişmesi bilançoları önemli şekilde desteklemişti. Bütün bunlar birleşti ve endekste gecikmiş ve bastırılmış talep bir anda oluştu diyebiliriz."