Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaBorsada takas işlemlerinin tarihi değişti
HaberlerUzmanparaBorsada takas işlemlerinin tarihi değişti

Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

30.12.2024 - 14:03 | | AA
Borsada takas işlemlerinin tarihi değişti

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

Haberin Devamı

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu

Referandumla ayrı köy oldular! İlk muhtar belli oldu

Yıldızlardan haber var! Bir yanda Wanda Nara -Icardi, diğer yanda Devrim Özkan - Lucas Torreira…

Yıldızlardan haber var! Bir yanda Wanda Nara -Icardi, diğer yanda Devrim Özkan - Lucas Torreira…