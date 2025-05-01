Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

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Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, dünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.