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Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

Borsa İstanbul'da dünkü işlemlerin takası 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü yapılacak.

01.05.2025 - 09:35 | | AA
Borsada takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

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Pay Piyasasında, 29 Nisan tarihli işlemlerin takası 2 Mayıs Cuma, dünkü işlemlerin takası ise 5 Mayıs Pazartesi tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan, 1 Mayısta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

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