Borsada Teknik Analiz Nedir, Ne İçin Kullanılır? Analiz Nasıl Yapılır?

Borsada teknik analiz, yatırımcıların, özellikle volatilitenin yüksek nitelikte olduğu piyasalarda bir hayli fazla başvurdukları bir analiz yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Borsada Teknik Analiz Nedir?

Borsada teknik analizin, temel analizle kıyaslandığında daha gerçekçi sonuçların elde edildiği ve geçmiş verilere dayandığı için çok daha güvenilir nitelikte sonuçların sağlanmasına olanak sağladığı söylenebilir. Fakat gerek akademik seviyede gerek piyasalarda teknik analiz mi daha güvenilir yoksa temel analiz mi sorusunun kesin bir cevabı bulunmuyor.

Borsa teknik analiz, finansal sektörde başvurulan teknik analiz yöntemlerinin çalıştığı piyasalardan biridir. Fakat, hisse bazlı gerçekleşen spekülatif hareketler, firma ile alakalı olan önemli haberler, açıklamalar yahut bilanço ile alakalı gelişmeler, hisse teknik analiz yöntemlerinin işlevliğini azaltıcı bir etki yaratmaktadır.

Borsada Teknik Analiz Ne İçin Kullanılır?

Borsada teknik analizin ne için kullanıldığı ile alakalı olarak kısaca şu şekilde bir açıklama yapılabilir. Buna göre borsada teknik analizin kullanım amacı; Geçmişte meydana gelmiş durumda olan fiyat hareketlerinin gelecekte de meydana gelebileceği şeklindeki varsayımı üzerine bir analiz yapılmasında kullanılır.

Teknik Analiz Nasıl Yapılır?

Teknik analiz yapabilmek için grafik okumayı bilmek son derece önemlidir. Grafik okumanın yanı sıra teknik analizin temel kavramları olarak varlık gösteren, direnç, destek, trend, yükselen kanal, alçalan kanal gibi çeşitli terimleri de biliyor olmak oldukça önem arz eder.

Bazı temel teknik analiz tanımlarının dışında, teknik analiz yöntemleri yahut teknik analiz indikatörleri olarak kullanılan kavramların da bilinmesinin gerekliliği söz konusudur. Teknik analizde kullanımı söz konusu olan bir hayli fazla indikatör bulunur.

Teknik analiz yapılırken yararlanılacak olan analiz yöntemleri, piyasaya göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca grafikler üzerinde teknik analiz yapılırken kullanılan zaman dilimi de elde edilecek olan sonuç bakımından etki etmektedir.

1 saatlik olan bir grafikte kullanılan indikatör ile 1 günlük grafik üzerinde kullanılan indikatör farklı sonuçların elde edilmesine sebep olabilmektedir. Konuyla alakalı olarak bir diğer önemli husus ise tek başına bir indikatöre bakılarak alım satım yönünde karar verilmemesi gerektiğidir.

Konuyla alakalı olarak bir başka başarılı teknik ise analiz yöntemleri kişiden kişiye göre farklılık göstermekle birlikte, geçmiş veriler üzerinde test yapılarak en doğru analiz yöntemini bulmaktır.

Borsa Teknik Analiz Öğrenilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Teknik analiz öğrenmekte olan bir kimsenin önceliği borsa grafik okuma ve yorumlama konusuna vermesi ve bu konuda kendini geliştirmesi önemlidir. Bunun yanı sıra temel olarak bilinmesi gerekli olan en önemli hususların başında destek, direnç, yükselen kanal, alçalan kanal, trend gibi terim bilgilerine hakim olmaktır.

Teknik analiz konusunu öğrenmek isteyen kişinin öğrenmesi gerekli olan bir diğer önemli husus ise Teknik analiz yöntemleri olmaktadır. Teknik analiz konusu, her piyasa göre farklı bir analiz yöntemi kullanımı söz konusudur.