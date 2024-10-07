Borsada ‘türbülans’ sonrası yeni tahmin!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta 9 bin puan seviyesinin altını gördükten sonra cuma günü toparlanma gösterdi. Özellikle hafta ortasında endekste kayıplar derinleşti, borsada sert satışlar görüldü. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6.83 oranında düşüş yaşadı.

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Böylelikle endeks tarihi zirve olan 11 bin 252 puan seviyesine göre yüzde 20'den fazla kayıp göstermiş oldu. Peki borsada ayı piyasasına girildi mi? Piyasadaki türbülansın ardından yeni tahminler neler?

Son günlerde 34’ün üzerinde seyreden dolar/TL için beklentiler ne? Fed faiz kararı sonrası hızlı yükselen altında sular duruldu. Altın fiyatlarındaki yavaşlamanın nedeni ne? Gram altın için yıl sonu hangi seviyeler mümkün?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “BIST 100 endeksinde cuma günü bir toparlanma vardı. Hemen hemen bütün endekslerde artış vardı ancak, en yüksek artış yüzde 1.12 ile madencilik tarafında yaşandı.

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BORSADA AYI PİYASASINA MI GİRİLDİ?

Hafta içerisinde teknik olarak BIST 100 endeksindeki değer kayıplarının toplamda yüzde 20’ye ulaşması ayı piyasasına girildiği şeklinde yorumlandı. Bundan sonraki süreçte endekste 10 bin puanın üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşmediği sürece düşüş trendi devam edecektir.

Borsadaki düşüşün ana sebepleri ise jeopolitik risklerdeki artış, gerilimin dozunun saldırılar ve açıklamalarla daha da artmasıdır. İran’a yönelik saldırıların her an beklendiği bir ortamda piyasalar bu riskleri negatif yönde fiyatlamaya devam edecektir.

RAKAM VERİLDİ: ‘GERİ ÇEKİLMELERE KARŞI DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR’

BIST 100 endeksinde 9 bin puanın altına sarkmalarda 8300’e doğru geri çekilmelere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Riskler ortadan kalkmadığı sürece her yükseliş satış için bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

‘FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ’

Öte yandan içeride eylül ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından kasım ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekleyen yerli ve yabancı yatırım kuruluşları bu ihtimali ötelediler.

‘SERT GERİ ÇEKİLMELERİ GÖRMEMİZ MÜMKÜN’

Faizlerin yüksek olduğu bir ortamda, enflasyonun yüksek seyrettiği bir noktada borsa baskılanmaya devam edecektir. Kritik noktamız 9 bin puanın aşağı yönlü kırılmamasıdır. Aşağı yönlü kırılması durumunda endekste 8 bin 300 puan seviyelerine kadar sert geri çekilmeleri görmemiz söz konusu olacaktır.

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‘ENDEKS ZİRVE SEVİYEDEN YÜZDE 20 GERİLEDİ’

Endeks rekor seviyeyi kırdıktan sonra yüzde 20 geriledi, yani ayı piyasası içerisindeyiz. Teknik göstergeler satışların bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

ALTINDA HIZLI YÜKSELİŞ SON BULDU! İŞTE SEBEBİ

Jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliklerin arttığı süreçte altında yukarı yönlü hareketler görürüz. Özellikle de Fed’in faiz indirimi sonrasında ons altındaki toparlanma ile birlikte gram altında yükselişleri görmüştük. Gram altında şu anda fiyat biraz daha sakinleşmiş gibi gözükse de bu içeride dolar/TL’nin 34’lü seviyelerde yatay seyrinden kaynaklanıyor. Ancak dolar/TL’de yukarı yönlü hareketler görürsek gram altında yükselişler yaşanabilir. Küresel etkilerle birlikte yıl sonuna doğru gram altında 3 bin TL ve üzerinde bir kapanış görme ihtimalimiz söz konusu olabilir.

Ons altındaki frenlenmenin bir diğer sebebi de piyasalar Fed’den hızlı bir faiz indirimi bekliyordu. Fed Başkanı Jerome Powell son noktayı koydu ve ‘faiz indiriminde hızlı olmayacağız, veri odaklı devam edeceğiz’ dedi. Bu gözle baktığımızda gram altında yıl sonuna doğru 3 bin TL hedefinin masada olduğunu hatırlatalım.

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DOLAR/TL’DE BU SEVİYEYE DİKKAT!

İçeride dolar/TL’nin 34’lü seviyelerde hareketi devam ediyor. Cuma günkü kapanışlara baktığımızda 34.25 TL seviyeleri görüldü. Dolar/TL’de 34.80 seviyeleri aşılmadığı sürece yukarı yönlü hareket için bir sinyal görmeyeceğiz.

YIL SONU İÇİN TAHMİNLER NELER?

Her ne kadar bankaların uyguladığı mevduat faizleri piyasada yüzde 43’ler düzeyinde gözükse de ‘hoş geldin’ adı altında 32 gün vadede verilen mevduat faizlerinin yüzde 50 ve üzerine çıktığını görüyoruz. Mevduat faizlerinin yüksek olduğu dönemde dolarda fazla hareketlilik görmeyeceğimizi belirtelim.

Yıl sonu dolar/TL tahminimi kasım ayı ABD seçim sonuçları sonrası revize edeceğim. Çünkü seçim sonuçları ve İsrail’in destek almış olduğu ABD’de nelerin değişeceğini görmeden doların seyrini net bir şekilde tahmin etmek zor. Şu an için güçlü bir doların ABD’nin işine yaramayacağını biliyoruz. Yıl sonu vadeli taraftaki hesaplamalara baktığımızda 34-37 TL bandında hesaplamalar görüyoruz. Ben yıl sonunda dolar/TL’nin 36.50 seviyelerinden kapanabileceğini düşünüyorum. Merkez Bankası faiz indiriminde acele etmezse dolarda bu seviyelerin altını da görebiliriz.”