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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı 10 haftanın zirvesinde
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı 10 haftanın zirvesinde

Borsada yatırımcı sayısı 10 haftanın zirvesinde

Pay senedi yatırımcı sayısı son 10 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

03.03.2024 - 09:14 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı 10 haftanın zirvesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste üçüncü haftasında da arttı ve son 10 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 1 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 252 bin 222 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 974 bin 209 seviyesinden 8 milyon 226 bin 431'e çıktı.

Böylece son üç haftada artış 1 milyon 25 bin 995'e ulaştı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,51 trilyon TL'den 12,58 trilyon TL'ye yükseldi.

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