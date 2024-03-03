Borsada yatırımcı sayısı 10 haftanın zirvesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste üçüncü haftasında da arttı ve son 10 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 1 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 252 bin 222 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 974 bin 209 seviyesinden 8 milyon 226 bin 431'e çıktı.

Böylece son üç haftada artış 1 milyon 25 bin 995'e ulaştı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,51 trilyon TL'den 12,58 trilyon TL'ye yükseldi.