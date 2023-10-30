Borsada yatırımcı sayısı 8.5 milyonu aştı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 500 bin kişi arttı ve 8,5 milyonu aştı.
30.10.2023 - 08:21 | | Foreks Haber
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 27 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 499 bin 581 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 98 bin 694'ten 8 milyon 598 bin 275'e çıktı.
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Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,45 trilyon TL'den 10,86 trilyon TL'ye yükseldi.