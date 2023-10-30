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Borsada yatırımcı sayısı 8.5 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftada 500 bin kişi arttı ve 8,5 milyonu aştı.

30.10.2023 - 08:21 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı 8.5 milyonu aştı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre 27 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 499 bin 581 kişi arttı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 98 bin 694'ten 8 milyon 598 bin 275'e çıktı. 

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Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,45 trilyon TL'den 10,86 trilyon TL'ye yükseldi. 

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