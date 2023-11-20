Borsada yatırımcı sayısı artış gösterdi
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı iki haftalık düşüşün ardından geçen hafta artış gösterdi.
20.11.2023 - 09:18 | | Foreks Haber
MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 74 bin 698 kişi arttı.
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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 156 bin 948'den 8 milyon 231 bin 646'ya çıktı.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,96 trilyon TL'den 11,17 trilyon TL'ye yükseldi.