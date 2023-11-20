Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaBorsada yatırımcı sayısı artış gösterdi
HaberlerUzmanpara Haberleri Borsada yatırımcı sayısı artış gösterdi

Borsada yatırımcı sayısı artış gösterdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı iki haftalık düşüşün ardından geçen hafta artış gösterdi.

20.11.2023 - 09:18 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı artış gösterdi

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 74 bin 698 kişi arttı.

Haberin Devamı

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 156 bin 948'den 8 milyon 231 bin 646'ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,96 trilyon TL'den 11,17 trilyon TL'ye yükseldi.

Sarıyer'de fırtına sonrası dehşete düşüren manzara

Sarıyer'de fırtına sonrası dehşete düşüren manzara

Türkiye-Macaristan Kültür Yılı! Bakan Ersoy: 8 şehirde, 800'ü aşkın kültür sanat insanı katılacak

Türkiye-Macaristan Kültür Yılı! Bakan Ersoy: 8 şehirde, 800'ü aşkın kültür sanat insanı katılacak