Borsada yatırımcı sayısı artış gösterdi

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 74 bin 698 kişi arttı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 156 bin 948'den 8 milyon 231 bin 646'ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,96 trilyon TL'den 11,17 trilyon TL'ye yükseldi.