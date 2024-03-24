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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı arttı
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Borsada yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı bir haftalık düşüşün ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi.

24.03.2024 - 09:39 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı arttı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251 bin 805 kişi arttı.

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Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 39 bin 619 seviyesinden 8 milyon 291 bin 424'e yükseldi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,35 trilyon TL'den 12,55 trilyon TL'ye çıktı.

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