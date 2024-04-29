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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı arttı
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Borsada yatırımcı sayısı arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada arttı.

29.04.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı arttı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 26 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 518 bin 105 kişi arttı.

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Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 742 bin 419 seviyesinden 8 milyon 260 bin 524'e yükseldi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,1 trilyon TL'den 13,54 trilyon TL'ye çıktı.

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