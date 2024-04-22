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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı azaldı
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı azaldı

Borsada yatırımcı sayısı azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı geride kalan haftada hızlı bir düşüş yaşadı.

22.04.2024 - 09:36 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı azaldı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 19 Nisan ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 713 bin 259 kişi azaldı.

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Pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 455 bin 678 seviyesinden 7 milyon 742 bin 419'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,28 trilyon TL'den 12,1 trilyon TL'ye geriledi.

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