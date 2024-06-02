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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı azaldı
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı azaldı

Borsada yatırımcı sayısı azaldı

Pay senedi yatırımcı sayısı üst üste ikinci haftasında da geriledi.

02.06.2024 - 10:27 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı önceki haftada olduğu gibi geçen hafta da düşüş gösterdi.

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MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 31 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 240 bin 916 kişi azaldı.

Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 578 bin 116 seviyesinden 8 milyon 337 bin 200'e indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 14,45 trilyon TL'den 13,95 trilyon TL'ye geriledi.

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