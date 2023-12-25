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Borsada yatırımcı sayısı düşüş gösterdi

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde borsada yatırımcı sayısı geçen hafta düşüş gösterdi.

25.12.2023 - 09:20 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısı düşüş gösterdi

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 87 bin 327 kişi azaldı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 573 bin 476'dan 8 milyon 486 bin 149'a indi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,39 trilyon TL'den 10,13 trilyon TL'ye geriledi.

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