Borsada yatırımcı sayısı yükselişini sürdürdü

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 225 bin 665 kişi arttı.

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 347 bin 811'den 8 milyon 573 bin 476'ya çıktı.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,5 trilyon TL'den 10,39 trilyon TL'ye geriledi.