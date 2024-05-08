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Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı yüzde 72 arttı
Haberler Uzmanpara Borsada yatırımcı sayısı yüzde 72 arttı

Borsada yatırımcı sayısı yüzde 72 arttı

Borsada yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi.

08.05.2024 - 12:06 | | İHA
Borsada yatırımcı sayısı yüzde 72 arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 30 Nisan 2024 itibarıyla tüm yaş grubundaki pay senedi yatırımcılarının sayısı son bir yılda yüzde 72 artarak 8 milyon 185 bin 723 olarak kaydedildi.

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Pay senedi yatırımcılarının sahip oldukları portföy değeri de yüzde 134 artışla 1,94 trilyon TL oldu.

30 Nisan 2024 itibarıyla fon yatırımcılarının sahip olduğu portföy değeri son bir yılda yüzde 181 artış kaydederek, 2,73 trilyon TL oldu.

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