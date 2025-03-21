Borsa ikinci kez devre kesti

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

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BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 7'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi: "Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama, 11:52:14'te eşleştirme yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11:47:14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:57:14'ten itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11:57:14'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

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VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:57:14'te yeniden başlayacaktır."

Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi düşüşün yüzde 5'i aşmasıyla saat 10:52:12'de de devreye girmişti.