Borsaya hücum! Piyasadaki sert yükselişin nedeni belli oldu

Geçtiğimiz hafta 7400 puanın üzerine çıkarak rekor seviyeyi test eden Borsa İstanbul’da son dönemde yabancı alımları oldukça dikkat çekiyor.

1.8 MİLYAR DOLARLIK HİSSE ALIMI

Merkez Bankası verilerine göre 27 Temmuz haftasında yabancılar 179 milyon dolarlık alım yaptı. Böylelikle borsada son 10 yılın en uzun alım serisi gerçekleşmiş oldu. Borsada yabancılar 2 ayda neredeyse 1.8 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

BORSADA YABANCI İLGİSİNİN SEBEBİ NE?

Peki yabancıların borsaya yönelmesinin sebebi ne, yabancı alımları borsada rekor seviyelerin görülmesini destekliyor mu? Borsada yeni hedefler neler? Tüm merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, Uzmanpara’ya açıkladı. Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Borsada yabancı alımları yüzde 30’ların biraz üzerine çıktı. 2020 başına dek yüzde 60-65 aralığına doğru seyretti. Bu tarihten sonra aşağı yönlü seyir izledi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yabancının hızlı bir çıkışını gözlemledik.

Yerli yatırımcının oranı artarken yabancı yatırımcının oranı yüzde 28’lere geriledi. 2020 sonunda yüzde 49 seviyesinde yılı tamamladı. 2021 sonunda ise yüzde 40, 2022 sonunda yüzde 28’lere gerilediğini gördük.

‘BORSA İYİMSERLİĞİ SATIN ALDI’

Uzunca bir sürede borsada yabancı oranında artış olmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın göreve gelmesiyle birlikte borsa iyimserliği satın aldı.

7400 puan seviyesine doğru bu gücü kullandı. Son dönemde yabancı payının artması, cuma günkü işlemlerin alım yönünde gerçekleşmesi oldukça önemli. Tarihi dip seviyelerden sıçrama hareketi olarak bunu görmek mümkün.

İŞTE YABANCILARIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yabancılar daha çok BIST 30 hisselerinde işlem gerçekleştirirler. Son dönemde yabancı işlemlerinde farklı sektör ve farklı hisselerin de ön plana çıktığını görüyoruz. 3 Ağustos tarihine baktığımızda yabancı oranı artan hisseler içerisinde enerji sektörü hisseleri, turizmden madenciliğe kadar, perakendeye kadar farklı sektörlerde işlemler yapıldığını görüyoruz.

Yabancı payı içerisinde demir çelik sektörünün yer aldığını söylemek mümkün. Ağırlık daha çok enerji sektörü tarafında gerçekleşti, yenilenebilir enerji başta olmak üzere hisselerde ağırlığın artmaya başladığını söylemek mümkün.

Öngörülebilir bir ekonomik çerçevenin oluşması seçim sonrası Mehmet Şimşek’in açıklanması, Merkez Bankası’nın enflasyon raporunu açıklaması ve enflasyon hedeflerinin gerçekçi bulunması bunu destekledi.

İŞTE BORSADAKİ SERT YÜKSELİŞİN SEBEBİ

Yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesi, seçimler sonrası belirsizliğin ortadan kalkması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez ziyareti kapsamında yaptığı anlaşmalar özellikle endekste beklentileri yukarı doğru taşıyan etkenlerdi.

BORSADA KAR SATIŞI GELİR Mİ?

Borsanın yanında altın, dövizin getirisinin azalması, mevduat faizlerindeki azalma yatırımları borsaya yöneltiyor.

Borsada bir kar satışı gelir mi, sert bir düzeltme gelir mi? Evet endekse teknik olarak baktığımızda bir yorulma emareleri görüyoruz. Cuma günü BIST 100 endeksinde 7400 kapanışını görüyoruz. Daha öncesinde 7427’ye kadar bir yükseliş gördük. Burada ufak çaplı bir satış geldi. 7500 seviyesi kısa vadeli hedef değer olarak karşımızda. Son 5 yıllık performansa baktığımızda BIST 100’de en düşük 819, en yüksek 7427 olarak kayıtlara geçti.

BORSADAKİ YÜKSEK İLGİNİN SEBEBİ NE?

Haftalık bazda BIST 100’de yüzde 7.94’lük yükseliş gördük. Aylık bazda baktığımızda ise yüzde 23’e varan bir yükselişi gördük. Bilanço etkisi, halka arz etkisi ve alternatifsiz bir piyasa olması getiri anlamında çok daha iyi bir getiriye sahip olmasıyla tüm bunlar yerli ve yabancı yatırımcının borsaya ilgisini artıran unsurlar.

BORSADA YENİ HEDEFLER NELER?

Geri çekilmeler olursa hangi seviyelere dikkat etmek gerekiyor? 7077 seviyesi önemli bir eşik değer olacak. Altında her kapanış satış baskısını artırır. Bu hafta içerisinde çok majör haber akışı olmadığı taktirde endekste realizasyonlar olmasına rağmen seans içerisinde düzeltmeler olabileceği, 7077 seviyesinin dikkatle takip edilmesi gereken bir hafta olabilir.”

BIST 100 endeksinde cuma günü 7205’e kadar bir geri çekilme görmüştük. BIST 100 endeksi Orta Vadeli Program’ı bekliyor (OVP) ve Merkez Bankası’nın ağustos ayı faiz kararı belirleyici olacak.

Politika faizini merkez bankası en son yüzde 17’ler seviyesine çekmişti. Merkez Bankası’ndan yeniden bir faiz artışı gelebilir mi? Buna bakacağız.”