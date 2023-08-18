Borsaya talep yağıyor! İşte yüksek katılımın sebebi

Borsa İstanbul'da son zamanlarda yatırımcı yoğunluğu yaşanıyor. Toplam katılımcı sayısı 5 milyon 636 bin kişiye ulaştı. İşte borsaya yüksek katılımın sebebi...

BORSADAKİ REKOR KATILIMIN SEBEBİ NE?

BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Borsada MKK verilerine göre yatırımcı sayısı 5 milyon 636 bin 160 kişi ile rekor tazelemiş durumda. 15 günlük periyotta artan yatırımcı sayısı 540 binlere yükselmiş durumda.

Burada tabi Borsa İstanbul’daki yükseliş diğer alternatiflerde mevduat tarafında, altın tarafında ve kur tarafında getirilerin düşmesi ve satıcılı görünümleri, Borsa İstanbul’un bilanço döneminde cazibesini artırdı.

BORSADA KATILIMCI SAYISINDAKİ ARTIŞ ‘HALKA ARZ’ ETKİSİ Mİ?

Halka arz sürecinin de devam etmesiyle birlikte yatırımcının getiri arayışına en çok cevap veren borsadır.

YATIRIMCILAR ALTIN VE DOLARDAN ÇIKIP BORSAYA MI YÖNELİYOR?

Hayır, ellerindeki mevduat tarafındaki parasının bir bölümünü halka arzlarla birlikte borsaya getiriyor. Yabancı oranlarında da artışlar var. KKM tarafında yatırımcı duruyor. Vade bitimlerinde yön belirlemede borsayı tercih ediyor gibi gözüküyor.

Borsada rekor katılımın başlıca sebebi getiri bazında Borsa İstanbul’un birinci sırada yer almasıdır.

ENDEKS NE ZAMAN 8 BİN PUANI AŞAR?

En yüksek gördüğü seviyeler 7800’ler, buradan bir geri çekilme hareketini görüyoruz. Endekste yorulma sinyalleri vardı, özellikle 7100 puan seviyelerinin üzerindeki hareketlerde merdiven şeklinde tabir ettiğimiz grafiksel bir görüntü oluşmuştu. Bu da endekste yorulmayı, bilanço döneminin sonlarına doğru kar realizasyonunu beraberinde getiriyordu.

Endeksin geri çekilmelerde 7600-7530-7490 puan seviyeleri önemli destek konumundadır. Trend değişim seviyesi olarak 7070 puan seviyesini yakından takip ediyorum.

8 bin puan kısa vadede hedef değer olarak görülmeye devam ediyor. Geri çekilme hareketi borsa yatırımcısı için alım fırsatlarını beraberinde getirecektir.

Bilanço döneminin sonlanması ile birlikte kısa süreli bir duraksama, satış baskısının birkaç gün daha devam etme ihtimalini hatırlatalım. 24 ya da 26’sı bilançoların son geliş tarihi. O tarihe kadar bilançosu gelen, kar realizasyonu olan hisselerin ve hisse değişimlerinin olduğu bir dönem olacaktır. Borsa İstanbul’un cazibesi getiri olarak diğer alternatiflerinin önündedir diyebiliriz.”