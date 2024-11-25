Bosch çalışma saatlerinde kesintiye gidiyor

Dünyanın en büyük otomobil parçaları tedarikçisi Robert Bosch, daha önce açıkladığı azaltmaların ötesine geçerek ve cuma günü açıkladığı binlerce işten çıkarmaya ek olarak Almanya'da yaklaşık 10.000 çalışanın çalışma saatlerini ve ücretlerini azaltacak.

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Zayıf talep ve daha ucuz Çinli rakiplerin rekabeti nedeniyle Almanya'nın otomotiv sektörünün karşı karşıya kaldığı zorlukların son işareti olarak Bosch, cuma günü 450 personelin çalışma saatlerini azaltacağını söyledikten bir gün sonra 5.550 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

dpa haber ajansının haberini doğrulayan bir sözcü cumartesi günü yaptığı açıklamada Almanya'nın dört bir yanındaki tesislerde çoğunlukla 38 veya 40 saatlik sözleşmelerle çalışan personelin çalışma saatlerinin 35 saate düşürüleceğini söyledi.